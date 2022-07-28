Москва, 28 июля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов убежден, что вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова должна быть удалена с государственной службы за оскорбительные высказывания в адрес родителей краснодарских школьников, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Наказание за чиновное хамство — штраф либо дисквалификация на срок до года, то есть принудительное удаление с госслужбы. Если краснодарские власти сами не сделают оргвыводы, самый раз применить данную норму. А если этого сделано не будет, запросим краевую прокуратуру — почему в регионе не действует статья 5.61 КоАП РФ», — заявил Миронов.

Накануне, выступая на публичном мероприятии, чиновница обвинила родителей первоклассников в том, что им не хватило мест в одной из местных школ.

«Госпожа Минькова уже извинилась за резкие слова. Но дело не только и не столько в выборе выражений. Весь «месседж» вице-губернаторши, ответственной за социальный блок, свелся к тому, что родители сами должны решать свои проблемы, а не идти с ними к власти, тем более чего-то от нее требовать. Это общая «беда» наших чиновников — население мешает им работать: больных надо лечить, школьников учить, пассажиров перевозить и так далее», — рассуждает парламентарий.

В конце 2020 года Госдума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность для представителей власти за оскорбление граждан.