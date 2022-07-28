Санкт-Петербург, , 14:33 — REGNUM Блогер Лиззка (Елизавета Неред) рассказала о пережитом сексуальном насилии. Интервью с ней опубликовал телеграм-канал «ВПШ» 28 июля.

Блогер Лиззка Цитата из видеоблога Лиззки

По словам блогера, её изнасиловал коллега и друг — блогер Юлик (Юлий Онешко). Лиззка утверждает, что это произошло в 2017 году — тогда же она прекратила общение с Юликом.

Как отмечает Лиззка, в тот день она принимала наркотики и плохо помнит всё происходящее, однако наутро она проснулась «полностью голая» в кровати Юлика. «В моей голове не укладывалось, что мой лучший друг (на тот момент), человек, неоднократно называющий меня сестрой, мог поступить со мной настолько ужасно», — рассказала она о своих чувствах.

ИА REGNUM напоминает, что в начале июля 2022 года блогер Даша Каплан (Дарья Добренко) заявила о разводе с Юликом спустя полтора месяца после свадьбы. Причиной расставания стала измена Онешко, которую он подтвердил: «Получилось как получилось. Я не выбираю, что чувствовать. Сказал день в день. Лучше так чем врать». Позже в Сети появились слухи о его изменах Каплан с другими девушками, однако Юлик их не комментировал.

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