Тбилиси, , 14:32 — REGNUM В Тбилиси уличные торговцы, протестующие против запрета торговать возле центрального рынка, 28 июля перекрыли улицу в районе Вокзальной площади. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Протест Nicolas Raymond

По данным журналистов, на место прибыли дополнительные силы полиции. Они добились разблокирования улицы, протестная акция завершилась.

Сообщается, что уличным торговцам предложили альтернативные места, но там мало покупателей. Некоторые продолжили торговать на прежних местах, в результате утром у двух женщин конфисковали продукцию, что послужило поводом для стихийной протестной акции.

Стоит отметить, что 19 июля в Тбилиси снесли прилавки напротив бывшего Детского мира. В мэрии столицы заявили, что торговля там всегда велась без разрешения.