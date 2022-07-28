Кемерово, , 14:36 — REGNUM Проект реконструкции кемеровского аэропорта имени Алексея Леонова получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Аэропорта им.Алексея Архиповича Леонова в Кемерове Администрация правительства Кемеровской области

«В прошлом году мы ввели в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс аэропорта имени А. А. Леонова, — прокомментировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. — Взлетно-посадочная полоса в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии, для приведения её в порядок на уровне правительства России мы неоднократно поднимали вопрос о выделении финансирования из федерального бюджета. Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, в которую входит и реконструкция взлетно-посадочной полосы кемеровского аэропорта».

Сейчас рулёжная дорожка №3 не оборудована системой светосигнального оборудования, поэтому не используется ночью. Система светосигнального оборудования на ВПП смонтирована в 2001 году и требует замены. При этом запасные части к ней не производятся и есть риск её закрытия в случае выхода из строя некоторых элементов.

Сейчас планируется провести конкурсные процедуры по выбору подрядчика на реконструкцию объекта.