Нижний Новгород, , 14:32 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 99 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 413 478 человек на 28 июля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 18 жителей области, накануне в больницы попали 26 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 426 002 случая заражения коронавирусом, из них 105 — за минувшие сутки. 11 597 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне среди пациентов с COVID-19 в регионе летальных случаев не регистрировалось, за минувшие сутки скончался один житель области.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе было выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались после COVID-19 74 жителя области.