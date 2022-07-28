Монтеррей, Мексика, , 14:31 — REGNUM Северная Мексика столкнулась с самым тяжелым за последние 30 лет водным кризисом из-за пересыхания водохранилищ, которые обслуживают около 23 миллионов человек, сообщает 28 июля The Guardian. На большей части территории Мексики установилась засуха, и национальное управление водных ресурсов Conagua объявило чрезвычайное положение в четырех северных штатах.

Без воды

Нигде кризис не ощущается так остро, как в беднейших районах пятимиллионного Монтеррея. Уже больше месяца в кранах сухо, и воду развозят грузовиками. Эта вода непригодна для питья — она грязная, в ней плавают насекомые. Это вынуждает большинство людей покупать питьевую воду почти по цене бензина.

В городе есть заводы нескольких компаний по производству напитков, включая Coca-Cola и Heineken, которые используют примерно в 60 раз больше воды, чем население города, в общей сложности около 90 млрд литров в год, и более половины из них — почти 50 млрд литров в год, или 50 млн кубометров, — это вода из общественных резервуаров.

Засуха не остановила их водопотребление; компании пользуются частными скважинами, чтобы и дальше добывать воду для своих производственных линий.

В последние недели среди жителей разошлась фраза: «No es sequía, es saqueo» («Это не засуха, это грабеж»).

«Судя по поведению компаний, мы не видим никаких признаков того, что они откажутся от [воды] добровольно, — говорит глава ассоциации пользователей коммунальных услуг Хайме Нойола. — А со стороны местного правительства и правительства штата наблюдается кризис некомпетентности, и они винят кого угодно, кроме себя».

Вода — это право человека, утверждает Нойола.

«Но эти компании, — добавляет он, — а именно Coca-Cola, продавая бутилированную воду как единственный источник питьевой воды, фактически принуждают покупать их товар. Сейчас вода стоит почти столько же, сколько бензин».

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