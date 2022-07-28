Челябинск, , 14:31 — REGNUM Челябинский хоккейный клуб «Трактор» расторг контракт с американским защитником Ником Бэйленом. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба команды.

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Отмечается, что действие контракта прекращено по соглашению сторон, но права на игрока в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) будут закреплены за «Трактором» до завершения сезона 2024/25.

Бэйлен, который имеет спортивное гражданство Белоруссии, выступал за «Трактор» с 2017 года. Он является самым результативным защитником в истории клуба за время выступлений в КХЛ. За пять сезонов он сыграл 294 матча, в которых забросил 56 шайб и отдал 119 результативных передач.