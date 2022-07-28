Белград, 28 июля 2022, 15:18 — REGNUM Сербия переживает весьма сложный период, так как уже два с половиной года продолжается кризис, вызванный пандемией коронавируса, а до этого страна столкнулась с мигрантским кризисом и самыми сильными наводнениями за последние 100 лет. Об этом рассказал журналистам президент Сербии Александр Вучич 28 июля.

Александр Вучич
Александр Вучич
Predsednik.rs

«Этот кризис не только отнял тысячи человеческих жизней, но и вызвал финансовые и экономические проблемы во всем мире. Но мы это перенесли даже лучше, чем многие другие экономически более развитые государства», — процитировало агентство FoNet слова Вучича.

По его словам, предстоящих восемь месяцев будут критическими как для Сербии, так и для всей Европы.