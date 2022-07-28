Белград, 28 июля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Сербия переживает весьма сложный период, так как уже два с половиной года продолжается кризис, вызванный пандемией коронавируса, а до этого страна столкнулась с мигрантским кризисом и самыми сильными наводнениями за последние 100 лет. Об этом рассказал журналистам президент Сербии Александр Вучич 28 июля.

Predsednik.rs Александр Вучич

«Этот кризис не только отнял тысячи человеческих жизней, но и вызвал финансовые и экономические проблемы во всем мире. Но мы это перенесли даже лучше, чем многие другие экономически более развитые государства», — процитировало агентство FoNet слова Вучича.

По его словам, предстоящих восемь месяцев будут критическими как для Сербии, так и для всей Европы.