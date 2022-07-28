Москва, , 14:31 — REGNUM Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко с рабочим визитом посетил город Токмак Пологовского района Запорожской области.

Сотрудничество (сс)

Олег Мельниченко осмотрел больницу с корпусом, где установили аппарат КТ, школу №1 и открыл общественный штаб «Мы вместе с Россией». Глава Пензенской области отметил, что сейчас первоочередная задача — подготовка к осенне-зимнему периоду.

«Важно подготовить объекты социальной сферы, образования, здравоохранения, чтобы в зиму войти в нормальном состоянии. Для этого сейчас будут проводиться соответствующие работы. В Пологовском районе остаются наши специалисты, которые будут помогать», — пояснил губернатор.

Глава военно-гражданской администрации Пологовского района Степан Лопатин поблагодарил Олега Мельниченко за поддержку.

«Это очень много значит для нас», — подчеркнул он.

Итогом визита стало подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Пензенской области и военно-гражданской администрацией Пологовского района, предполагающее развитие гуманитарных и экономических связей.

Таким образом Пензенская область вошла в число первых регионов России, подписавших соглашение о сотрудничестве с одним из районов Запорожской области.

Ранее в Пологовский район из Пензенской области пришла первая партия гуманитарного груза — 100 тонн: продукты питания, предметы первой необходимости, оборудование для восстановления водоснабжения в районе.