Москва, 28 июля 2022, 14:31 — REGNUM Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко с рабочим визитом посетил город Токмак Пологовского района Запорожской области.
Олег Мельниченко осмотрел больницу с корпусом, где установили аппарат КТ, школу №1 и открыл общественный штаб «Мы вместе с Россией». Глава Пензенской области отметил, что сейчас первоочередная задача — подготовка к осенне-зимнему периоду.
Глава военно-гражданской администрации Пологовского района Степан Лопатин поблагодарил Олега Мельниченко за поддержку.
Итогом визита стало подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Пензенской области и военно-гражданской администрацией Пологовского района, предполагающее развитие гуманитарных и экономических связей.
Таким образом Пензенская область вошла в число первых регионов России, подписавших соглашение о сотрудничестве с одним из районов Запорожской области.
Ранее в Пологовский район из Пензенской области пришла первая партия гуманитарного груза — 100 тонн: продукты питания, предметы первой необходимости, оборудование для восстановления водоснабжения в районе.