Махачкала, 10 июня, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Задолженность абонентов Дагестана за потребленную электроэнергию достигла 6,9 млрд рублей. Такие данные приводит 10 июня пресс-служба компании «Россети Северный Кавказ».

По данным энергетиков на 1 мая 2021 года, за прошедший год прирост долгов населения Дагестана составил 400 млн рублей. Не оплаченными остались около 27% потребленной электроэнергии. При этом отмечается улучшение платежной дисциплины за последний год. Так, рост платежей физлиц по сравнению с прошлым годом составил 17%.

«В целом на 1 мая текущего года жители региона оплатили порядка 1,1 млрд рублей, рассчитавшись за 73% от объёма отпущенной им электроэнергии. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года энергетики отмечают рост платежей физлиц на 17%», — говорится в сообщении компании.

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