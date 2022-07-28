Москва, 28 июля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Указ о назначении генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем главы российского Минобороны — начальником Главного военно-политического управления Вооружённых сил (ВС) РФ подписал президент России Владимир Путин. Документ 28 июля обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

kremlin.ru Владимир Путин

«Назначить генерал-полковника Горемыкина Виктора Петровича заместителем Министра обороны Российской Федерации — начальником Главного военно-политического управления Вооружённых сил (ВС) Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в опубликованном документе.

Также указывается, что этот указ является вступившим в силу со дня его подписания.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля президент Владимир Путин подписал указ о назначении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера.