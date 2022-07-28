Село Парфеньево, Костромская область, 28 июля 2022, 14:54 — REGNUM Бывшего главу Парфеньевского сельского поселения Костромской области Сергея Алексеева будут судить за оказание материальной помощи самому себе за счёт бюджетных средств. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.

Деньги
Деньги
Дарья Антонова © ИА REGNUM

В свой последний рабочий день чиновник издал незаконное распоряжение, по которому со счёта администрации было списано 50 тысяч рублей. Средства были потрачены на личные нужды обвиняемого.

Несмотря на то, что в ходе следствия Алексеев полностью возместил ущерб, против него возбудили уголовное дело по статье «присвоение». Её максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом.

Справка: Алексеев стал главой поселения в 2017 году. Он выдвигался на выборы при поддержке местного отделения «Единой России». Сейчас сельского поселения не существует юридически — Парфеньевский район стал округом в 2021 году.

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