Село Парфеньево, Костромская область, , 14:54 — REGNUM Бывшего главу Парфеньевского сельского поселения Костромской области Сергея Алексеева будут судить за оказание материальной помощи самому себе за счёт бюджетных средств. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В свой последний рабочий день чиновник издал незаконное распоряжение, по которому со счёта администрации было списано 50 тысяч рублей. Средства были потрачены на личные нужды обвиняемого.

Несмотря на то, что в ходе следствия Алексеев полностью возместил ущерб, против него возбудили уголовное дело по статье «присвоение». Её максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом.

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