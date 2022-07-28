Село Парфеньево, Костромская область, 28 июля 2022, 14:54 — REGNUM Бывшего главу Парфеньевского сельского поселения Костромской области Сергея Алексеева будут судить за оказание материальной помощи самому себе за счёт бюджетных средств. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.
В свой последний рабочий день чиновник издал незаконное распоряжение, по которому со счёта администрации было списано 50 тысяч рублей. Средства были потрачены на личные нужды обвиняемого.
Несмотря на то, что в ходе следствия Алексеев полностью возместил ущерб, против него возбудили уголовное дело по статье «присвоение». Её максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом.
Справка: Алексеев стал главой поселения в 2017 году. Он выдвигался на выборы при поддержке местного отделения «Единой России». Сейчас сельского поселения не существует юридически — Парфеньевский район стал округом в 2021 году.
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