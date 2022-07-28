Село Парфеньево, Костромская область, 28 июля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Бывшего главу Парфеньевского сельского поселения Костромской области Сергея Алексеева будут судить за оказание материальной помощи самому себе за счёт бюджетных средств. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В свой последний рабочий день чиновник издал незаконное распоряжение, по которому со счёта администрации было списано 50 тысяч рублей. Средства были потрачены на личные нужды обвиняемого.

Несмотря на то, что в ходе следствия Алексеев полностью возместил ущерб, против него возбудили уголовное дело по статье «присвоение». Её максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом.