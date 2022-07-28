Токио, , 14:29 — REGNUM Японская студия A-1 Pictures назвала дату выхода аниме-фильма «Судзумэ, закрывающая двери». Информация об этом появилась 28 июля на странице проекта в Twitter.

Аниме Иван Шилов ©ИА REGNUM

Фильм про девушку по имени Кокоро Андзай выйдет в кинотеатрах 23 декабря 2022 года. Картина расскажет о ее путешествии по сказочному замку и поисках ключа желаний.

Напомним, что A-1 Pictures — это японская анимационная студия, принадлежащая компании Aniplex. Она занималась выпуском таких популярных аниме, как «Мастера меча онлайн», «Семь смертных грехов», «Сказка о хвосте фей».

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