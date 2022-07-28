Калайи-Нау, Афганистан, , 14:28 — REGNUM В результате массового наплыва людей в фисташковые леса в афганской провинции Бадгис произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Авария Tysto

В автоавариях за прошедшие сутки погиб один человек, ещё 21 получил ранения.

Сотрудники провинциальной больницы Бадгиса заявили, что тело погибшего мужчины доставлено в морг медучреждения, а состояние десяти раненых оценивается как критическое. Это происходит на фоне того, что 26 июля жители Бадгиса начали собирать фисташки вопреки приказу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несколько раз обращались к жителям провинции, чтобы до их разрешения никто не смел «ломать фисташковых веток».

Следует отметить, что в провинции Бадгис и некоторых других провинциях Афганистана, где выращивают фисташки, официальное объявление о времени сбора фисташек называется «ломание фисташковых веток».