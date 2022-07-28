Нижний Новгород, , 14:28 — REGNUM Задержанный 25 июля по подозрению в крупной взятке бывший глава Богородского района 73-летний Константин Пурихов скончался в СИЗО. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, сказали в управлении ФСИН по Нижегородской области.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что Пурихов скончался в больнице № 3 ФКУЗ МСЧ ФСИН России при СИЗО-1, сообщает News. nn.

ИА REGNUM напоминает, три дня назад Пурихов был задержан, в его отношении возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в течение пяти лет он брал взятки с предпринимателей за изменение категории земельного участка площадью около 100 кв. метров. Общая сумма взяток составила около 30 млн рублей. При передаче части взятки в размере 500 тыс. рублей экс-чиновник был задержан.