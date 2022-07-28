Москва, 28 июля 2022, 14:27 — REGNUM Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин поздравил генерального директора ИА REGNUM Юлию Крижанскую с 20-летием со дня создания агентства.

ИА REGNUM
ИА REGNUM
Юлия Карнаева © ИА REGNUM

В его обращении говорится:

«От имени руководства Службы внешней разведки РФ и от себя лично поздравляю Вас и весь коллектив Федерального информационного агентства REGNUM с 20-летием со дня создания.

На протяжении 20 лет журналисты REGNUM всегда были и остаются в гуще событий, находясь на информационной «передовой» как в мирное время, так и в годы суровых испытаний.

Сегодня REGNUM — это одно из крупнейших информационных агенств страны, обеспечивающее оперативной и актуальной информацией подписчиков в России и за рубежом, со своей славной историей и замечательными традициями.

В этот праздничный день от души желаю Вам, Юлия Сергеевна, и всем Вашим коллегам успешной реализации самых смелых проектов и замыслов, больших творческих свершений и журналистских удач, всегда высоких рейтингов и динамического развития».

ИА REGNUM исполнилось 20 лет. Александр Погожев (с) ИА REGNUM
ИА REGNUM исполнилось 20 лет. Александр Погожев (с) ИА REGNUM

Напомним, 22 июля 2022 года исполнилось ровно 20 лет с того дня, в который начало свою работу информационное агентство REGNUM. С тех пор и отныне входит в число самых крупных отечественных распространителей контента, а по числу ежедневных новостей является самым крупным в России.

Юлия Сергеевна Крижанская. ИА REGNUM исполнилось 20 лет. Александр Погожев (с) ИА REGNUM
Модест Алексеевич Колеров. ИА REGNUM исполнилось 20 лет. Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

Сегодня мы верно служим нашей Родине в её священной войне за безопасность, национальные интересы, память о наших героических предках и будущее наших детей, честь нового поколения нашей молодежи, ведущей самоотверженную борьбу за Россию.

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