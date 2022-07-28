Москва, , 14:27 — REGNUM Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин поздравил генерального директора ИА REGNUM Юлию Крижанскую с 20-летием со дня создания агентства.

ИА REGNUM Юлия Карнаева © ИА REGNUM

В его обращении говорится:

«От имени руководства Службы внешней разведки РФ и от себя лично поздравляю Вас и весь коллектив Федерального информационного агентства REGNUM с 20-летием со дня создания.

На протяжении 20 лет журналисты REGNUM всегда были и остаются в гуще событий, находясь на информационной «передовой» как в мирное время, так и в годы суровых испытаний.

Сегодня REGNUM — это одно из крупнейших информационных агенств страны, обеспечивающее оперативной и актуальной информацией подписчиков в России и за рубежом, со своей славной историей и замечательными традициями.

В этот праздничный день от души желаю Вам, Юлия Сергеевна, и всем Вашим коллегам успешной реализации самых смелых проектов и замыслов, больших творческих свершений и журналистских удач, всегда высоких рейтингов и динамического развития».

ИА REGNUM исполнилось 20 лет. Александр Погожев (с) ИА REGNUM

Напомним, 22 июля 2022 года исполнилось ровно 20 лет с того дня, в который начало свою работу информационное агентство REGNUM. С тех пор и отныне входит в число самых крупных отечественных распространителей контента, а по числу ежедневных новостей является самым крупным в России.

Сегодня мы верно служим нашей Родине в её священной войне за безопасность, национальные интересы, память о наших героических предках и будущее наших детей, честь нового поколения нашей молодежи, ведущей самоотверженную борьбу за Россию.

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