Сан-Матео, США, , 14:27 — REGNUM Новая бета-версия программного обеспечения PlayStation 5 получит поддержку мониторов с разрешением 1440 пикселей. Информация об этом появилась 28 июля в PlayStation Blog.

PlayStation 5 Иван Шилов ©ИА REGNUM

Нововведение рассчитано на пользователей PC, которые подключают PS5 к своим мониторам. В играх, поддерживающих 4K, пользователи смогут воспользоваться улучшенным сглаживанием за счет суперсэмплинга.

Напомним, что PlayStation 5 — это игровая приставка от японской компании Sony Interactive Entertainment. Она является представительницей игровых консолей PlayStation, выпускаемых с 3 декабря 1994 года.

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