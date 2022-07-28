Сан-Матео, США, 28 июля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Новая бета-версия программного обеспечения PlayStation 5 получит поддержку мониторов с разрешением 1440 пикселей. Информация об этом появилась 28 июля в PlayStation Blog.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

Нововведение рассчитано на пользователей PC, которые подключают PS5 к своим мониторам. В играх, поддерживающих 4K, пользователи смогут воспользоваться улучшенным сглаживанием за счет суперсэмплинга.

Напомним, что PlayStation 5 — это игровая приставка от японской компании Sony Interactive Entertainment. Она является представительницей игровых консолей PlayStation, выпускаемых с 3 декабря 1994 года.