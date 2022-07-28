Магас, 28 июля 2022, 14:26 — REGNUM В Ингушетии будут построены четыре новые школы в рамках национального проекта «Образование». Общее число мест в них составит 1750. Денежные средства в объеме 1,5 млрд рублей выделены на реализацию проектов федеральным правительством, сообщили в пресс-службе министерства строительства республики.
По данным ведомства, в настоящее время на всех четырех объектах уже ведутся земельные работы и возведение фундамента зданий. По планам, школы будут сданы в эксплуатацию в конце 2023 года.
Ранее сообщалось, что в 2022 году в Ингушетии откроют семь новых школ.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ингушетии в 2022 году откроют 11 школ и детских садов