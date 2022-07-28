Магас, 28 июля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Ингушетии будут построены четыре новые школы в рамках национального проекта «Образование». Общее число мест в них составит 1750. Денежные средства в объеме 1,5 млрд рублей выделены на реализацию проектов федеральным правительством, сообщили в пресс-службе министерства строительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Новые школы начали строить в Троицком на 540 мест, в Инарках на 540 мест, в Нестеровском на 420 мест и в Сунже на 250 мест. На возведение образовательных учреждений в рамках нацпроекта «Образование» выделено свыше 1,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время на всех четырех объектах уже ведутся земельные работы и возведение фундамента зданий. По планам, школы будут сданы в эксплуатацию в конце 2023 года.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Ингушетии откроют семь новых школ.