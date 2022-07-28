Москва, , 14:26 — REGNUM Хранение данных у единого оператора наружной цифровой рекламы может негативно сказаться на их сохранности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля, об этом заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачёв («Новые люди»).

Кибератака Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что Госдума 15 июня приняла в первом чтении законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций. По нему, единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения.

«В случае, если данные персональные будут у одного оператора скапливаться, то любая кибератака на один субъект содержания этих данных намного эффективнее, чем на децентрализованные субъекты содержания этих данных», — сказал Ткачёв в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного обсуждению законопроекта.

Также депутат считает опасным возложение государственной функции по контролю за информацией на коммерческую структуру.

«Друзья, у нас есть закон о персональных данных, у нас есть закон «О рекламе», в котором есть достаточно большое описание тех аспектов, которые упоминаются в данном законопроекте», — отметил парламентарий.

Ткачёв добавил, что инициатива не прорабатывалась с отраслью и по оценкам экспертов с рынка может уйти 90% участников.

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