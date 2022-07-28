Санкт-Петербург, 28 июля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге вынудил Смольный дополнительно развернуть койки в корпусе Госпиталя для ветеранов войн (ГВВ). Об этом ИА REGNUM сообщили 28 июля в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM Новый корпус Госпиталя для ветеранов войн

Напомним, что показатель заболеваемости COVID-19 в Петербурге увеличивается с середины июля. Только за минувшие сутки, 27 июля, в Северной столице выявлен 1151 случай заражения коронавирусом, при этом госпитализирован 121 заболевший. Прирост составил 205 случаев (17,81%).

Поскольку власти города сохраняют в резерве 20% свободного коечного фонда для пациентов с COVID-19, в комздраве решили дополнительно развернуть койки в Госпитале для ветеранов войн на Васильевском острове.

«Развернули 120 коек в корпусе-трансформер в Госпитале для ветеранов войн», — сообщили ИА REGNUM в комздраве напомнив, что всего в корпусе 400 коек.

В настоящий момент в стационарах города развернуто 1259 коек для приема пациентов с коронавирусной инфекцией в Клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина (корпус на Пискаревском проспекте), Александровская больница (80 коек), Городская больница №40 (145 коек), Психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова №3 (30 коек), Детская больница №5 им. Н. Ф. Филатова (200 коек).