Москва, 22 июля, 2023, 17:15 — ИА Регнум. При прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» в Москве погибли четыре человека, еще девять пострадали, сообщили ИА Регнум в экстренных службах.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«На текущий момент: пострадали 13 человек, из них госпитализированы девять человек и четыре человек погибли», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, прорыв трубы произошел в гастрономе, погибшие являются сотрудниками этого магазина. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл 22 июля по адресу: Кутузовский пр-т, д. 48, с. 1. На месте работают экстренные службы.

Очевидцы рассказали, что прорыв произошёл на втором этаже, после чего кипяток стал заливать помещения ниже.