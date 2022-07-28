Ирвайн, США, , 14:23 — REGNUM Многопользовательская мобильная игра Diablo Immortal от американского разработчика Activision Blizzard заработала более 100 миллионов долларов за восемь недель после своего релиза. Информация об этом появилась 28 июля на сайте компании Sensor Tower.

Деньги! Деньги! Деньги! Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США

По данным компании, Diablo Immortal занимает 13 место в мировом топе по доходам от мобильных игр. Больше всего проект заработал с таких регионов, как Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония.

Напомним, что Diablo Immortal — это многопользовательская игра в жанре RPG. Она стала доступна на устройствах Windows, iOS и Android 2 июля 2022 года.

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