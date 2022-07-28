Сатка, Челябинская область, , 14:23 — REGNUM В Челябинской области вагон грузового поезда сошёл с рельсов. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Железная дорога Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Авария произошла днём 27 июля недалеко от станции Сатка. Пострадавших нет. По факту ЧП проводится поверка.

В Уральской транспортной прокуратуре добавили, что инцидент произошёл при выполнении маневровых работ. По предварительным данным, его причиной стало выталкивание вагона подвижным составом вагона за пределы тупиковой призмы.