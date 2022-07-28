Сатка, Челябинская область, 28 июля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Челябинской области вагон грузового поезда сошёл с рельсов. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Железная дорога

Авария произошла днём 27 июля недалеко от станции Сатка. Пострадавших нет. По факту ЧП проводится поверка.

В Уральской транспортной прокуратуре добавили, что инцидент произошёл при выполнении маневровых работ. По предварительным данным, его причиной стало выталкивание вагона подвижным составом вагона за пределы тупиковой призмы.