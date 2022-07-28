Актау, Казахстан, 28 июля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Проливной дождь в Актау Мангистауской области на юго-западе Казахстана 28 июля залил улицы города. Об этом сообщает местный новостной портал «Лада».

Алексей Яковлев Дождь

Сообщается, что подтопило улицы в нескольких районах города. Дорожные службы не всегда успевают откачивать воду.

Сообщается, что ливень идет в прошлой ночи. Есть случае падения деревьев. В некоторых районах начались перебои с электричеством.

Стоит отметить, что 27 июля в Мангистауской области был установлен температурный рекорд с начала года. Воздух прогрелся до +44°С.