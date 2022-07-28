Лондон, , 14:30 — REGNUM Документальный фильм о британском певце Дэвиде Боуи под названием Moonage Daydream получил трейлер. Об этом сообщило издание «Афиша Daily» 28 июля.

Дэвид Боуи Lumiere.ru

Предстоящая лента включит в себя фрагменты архивных аудио- и видеозаписей музыканта, а также кадры его концертных выступлений. Режиссёром картины выступит Бретт Морген («Курт Кобейн: Чёртов монтаж»).

Напомним, 16 сентября 2022 года Moonage Daydream выйдет эксклюзивно в кинотеатрах США и Великобритании. Позднее фильм планируют представить на стриминге HBO Max.

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