Севастополь, 28 июля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Господство над противником в Азовском море было установлено в результате боевой деятельности Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России в ходе специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом 28 июля заявил командующий ЧФ адмирал Игорь Осипов в своём поздравлении с Днем Военно-морского флота.

Александр Полегенько ИА REGNUM Адмирал Игорь Осипов

«Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Черного моря», — сказал он.

Также командующий ЧФ отметил, что корабли и авиация флота, нанося удары высокоточным оружием большой дальности, ведут уничтожение критически важных вражеских объектов и осуществляют поддержку наступательных действий сухопутной группировки войск.

При этом Осипов указал, что ввиду этого ни у кого на данный момент не возникает сомнений в том, как важно России иметь «современный, мощный и боеготовый Военно-Морской Флот».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле по-прежнему видят одну из ключевых целей спецоперации на Украине в виде освобождения этой страны от неонацистских настроений.