* талибами — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 28 июля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали нескольких силовиков предыдущего правительства Афганистана: заместителя начальника отдела по борьбе с наркотиками гератского управления безопасности Фирдавса Юсуфзая, начальника уголовного розыска провинции Герат и командира спецподразделения управления национальной безопасности в Герате, а также несколько их товарищей.

Victor Арест

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Источники сообщили газете «8 Собх», что эти люди только что вернулись в страну из Ирана. Среди арестованных есть люди, близкие к Исмаил Хану.

Также, несколько дней назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили об аресте Суфи Хумаюна Муджахидзада, одного из родственников и командиров Исмаил Хана.

Напомним, Исмаил Хан, также известный как Туран («капитан») Исмаил — афганский политический и государственный деятель, крупный полевой командир афганских моджахедов в период двух афганских войн. Входил в коалиционное правительство Афганистана, был министром водного хозяйства и энергетики. В августе 2021 года во время падения Герата был взят в плен талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вскоре отпущен, после чего уехал в Иран.