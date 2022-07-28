Москва, , 14:19 — REGNUM Несмотря на позитив, связанный с подписанием на прошлой неделе в Стамбуле соглашений о поставке украинского зерна и работу, которая по словам президента Турции уже проведена, очевидно, что власти Египта сознают всю сложность сложившейся ситуации, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления, к. э. н Андрей Сычев.

Зерно Nstrumenttorg.ru

«Одним из условий безопасного вывоза зерна было разминирование акватории Чёрного моря украинскими военными. Как сообщалось минирование производилось в спешке, что привело по сообщению информационных агентств к тому, что часть из мин оторвались от удерживающих элементов и свободно перемещались, мины даже были замечены у берегов Турции. Увы, но неизвестно на какой стадии находится решение этого вопроса.

Также непонятно способны ли нынешние украинские власти отвечать по своим обязательствам. А в сложившейся в мире не простой ситуации применение судебного механизма приведет к увеличению трансакционных издержек.

Очевидно, осознавая возможные последствия, власти Египта принимают такое решение и аннулируют контракт на 240 тыс. тонн украинского зерна, которое на сегодняшний момент даже не загружено и не доставлено в порт. Ну и на этом фоне совершенно обоснованно встает вопрос, а существует ли такой объем зерна, о котором ведут разговор украинские власти.

Уже сегодня запад постепенно начинает осознавать опасность применения санкционного давления, особенно в условиях грозящего миру продовольственного кризиса.

На этом фоне не может не внушать позитива еще одно соглашение, подписанное в Стамбуле при участии министра обороны Сергея Шойгу, а именно о разблокировке поставок российской сельхозпродукции и удобрений и вывод их на мировой рынок.

И этот сигнал не остался незамеченным, в том числе и со стороны властей Египта», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, главное управление по поставкам товаров (GASC) Египта освободило некоторые египетские компании от обязательств по завозу пшеницы с Украины.

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