Ростов-на-Дону, , 14:19 — REGNUM Плохой урожай сказался на стоимости помидоров и огурцов в Ростовской области. Об этом сообщил специалист ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» Владимир Косов.

Плод огурца Александр Погожев © ИА REGNUM

«В этом году из-за погодных условий — днём жара, а это плохо для огурцов, низкая влажность воздуха — женские цветки просто не завязывались. Поэтому и урожай маленький. Плюс новые вредители появились, [ведутся] дополнительные обработки. Поэтому цена значительно выше, чем в прошлом году, — в два-три раза», – сказал он в эфире радио «ФМ-на Дону».

Огурцы и помидоры на Дону в среднем стоят от 50 рублей за один килограмм. На фермерских полях их можно купить уже по 20 рублей за один килограмм, стоимость помидоров на томат там — ещё вдвое дешевле.

Ожидается снижение цен на капусту, болгарские перцы и баклажаны.