Москва, 28 июля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Сборную России допустили на чемпионат мира по вейксёрфингу под российским флагом, потому что организаторы придерживаются принципа «спорт вне политики». Об этом 28 июля заявила генеральный директор Российской федерации сёрфинга Ольга Зайцева.

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По её словам, Международная ассоциации сёрфинга (ISA) запретила российским спортсменам участие в международных соревнованиях.

Но такие дисциплины, как вейксёрфинг и вейкским относятся к крупной коммерческой организации CWSA, которая объявила: «Спорт вне политики».

«CWSA позволяет выступать нашим спортсменам на турнирах, не лишая их флага и гимна, и проводить международные соревнования на территории России. Поэтому нашим спортсменам разрешено использовать всевозможные государственные символы России на ближайшем чемпионате мира в Штатах», — приводит слова Зайцевой «Чемпионат».