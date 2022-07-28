Белгород, 28 июля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. На два месяца заключён под стражу Алексеевский межрайонный прокурор Белгородской области Владимир Яненко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июля в пресс-службе Свердловского районного суда Белгорода.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Госслужащего обвиняют в покушении на получение взятки в крупном размере. Примечательно, что уголовное дело в отношении прокурора было возбуждено 19 июля, а 21 июля прокурор Белгородской области указанное решение руководителя следственного органа отменил.

Свердловский районный суд Белгорода 25 июля признал постановление прокурора области необоснованным, а 27 июля районному прокурору было предъявлено обвинение. По ходатайству следствия его заключили на два месяца под стражу.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.