Самара, , 14:18 — REGNUM Мужчина погиб при проведении работ на территории промышленной зоны в Советском районе г. Самары. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

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Сообщается, что по данному факту сотрудники Советского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления проводят доследственную проверку.

Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия, сейчас они опрашивают очевидцев произошедшего. По результатам проверки они примут процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре на территории предприятия погиб рабочий.