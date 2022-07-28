* ИГ — запрещённая в России организация

Баакуба, Ирак, , 14:25 — REGNUM Подразделения вооружённых сил (ВС) Ирака совместно с ополчением отразили нападение боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Дияла. Об этом 28 июля сообщает Shafaq со ссылкой на министерство обороны Ирака.

Военные Ирака Raad Azeze

По данным военного ведомства, нападение произошло в четверг, 28 июля. Нападавшие силы боевиков были отброшены, террористы понесли большие потери. В район инцидента стянуты дополнительные силы иракской армии.

«Силам первого полка 62-й бригады ополчения Хашд-аль-Шааби удалось отразить атаку боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-востоке провинции Дияла, — говорится в сообщении военного ведомства. — Группа попыталась атаковать блокпост сил безопасности в районе посёлка Шарвин, но была уничтожена».

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.