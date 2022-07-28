ВС Ирака отбили атаку боевиков ИГ* в провинции Дияла
Баакуба, Ирак, 28 июля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Подразделения вооружённых сил (ВС) Ирака совместно с ополчением отразили нападение боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Дияла. Об этом 28 июля сообщает Shafaq со ссылкой на министерство обороны Ирака.
По данным военного ведомства, нападение произошло в четверг, 28 июля. Нападавшие силы боевиков были отброшены, террористы понесли большие потери. В район инцидента стянуты дополнительные силы иракской армии.
«Силам первого полка 62-й бригады ополчения Хашд-аль-Шааби удалось отразить атаку боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-востоке провинции Дияла, — говорится в сообщении военного ведомства. — Группа попыталась атаковать блокпост сил безопасности в районе посёлка Шарвин, но была уничтожена».
ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.