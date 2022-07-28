Лос-Анджелес, США, , 14:13 — REGNUM Телеканал The CW Network представил новый трейлер сериала «Винчестеры», спин-оффа шоу «Сверхъестественное». Об этом 28 июля пишет «Канобу».

Дженсен Эклс Цитата из т/с «Сверхъестественное». 2005. США

В ролике показали Дина Винчестера в исполнении Дженсена Эклса, одного из главных героев оригинального сериала. В трейлере он рассказывает историю знакомства его родителей — Мэри (Мэг Доннелли) и Джона (Дрэйк Роджер) в 1972 году.

Добавим, что Дженсен Эклс также выступил одним из продюсеров проекта. Премьера «Винчестеров» запланирована на 11 октября 2022 года на телеканале The CW.

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