Ульяновск, , 14:11 — REGNUM В Ульяновской области снизилось суточное количество госпитализированных пациентов с коронавирусом, новых жертв пандемии нет пятые сутки подряд. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям на 28 июля, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 204 275 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе последние трое суток (25, 26 и 27 июля) выявлено соответственно 21, 27 и 37 носителей инфекции.

Победили коронавирус 199 146 пациентов, из них 27 июля выздоровели 25 человек. Количество госпитализаций в ковид-стационары снижается: 25 июля в больницы направлены семь больных, 26 и 27 июля — соответственно пятеро и трое пациентов с коронавирусом.

Новых жертв пандемии в Ульяновской области нет пятые сутки подряд (с 23 июля). Напомним, что всего в регионе умерли 4725 ковидных больных.

Как следует из статистики, доля вылечившихся в регионе составляет 97,49% (от числа выявленных случаев заражения коронавирусом), уровень смертности — 2,31%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области за последнюю неделю, с 18 по 24 июля, зафиксировано 198 случаев заболевания COVID-19, что на 27% больше, чем выявлено неделей ранее (с 11 по 17 июля).

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