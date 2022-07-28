Ульяновск, 28 июля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизилось суточное количество госпитализированных пациентов с коронавирусом, новых жертв пандемии нет пятые сутки подряд. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 28 июля, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 204 275 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе последние трое суток (25, 26 и 27 июля) выявлено соответственно 21, 27 и 37 носителей инфекции.

Победили коронавирус 199 146 пациентов, из них 27 июля выздоровели 25 человек. Количество госпитализаций в ковид-стационары снижается: 25 июля в больницы направлены семь больных, 26 и 27 июля — соответственно пятеро и трое пациентов с коронавирусом.

Новых жертв пандемии в Ульяновской области нет пятые сутки подряд (с 23 июля). Напомним, что всего в регионе умерли 4725 ковидных больных.

Как следует из статистики, доля вылечившихся в регионе составляет 97,49% (от числа выявленных случаев заражения коронавирусом), уровень смертности — 2,31%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области за последнюю неделю, с 18 по 24 июля, зафиксировано 198 случаев заболевания COVID-19, что на 27% больше, чем выявлено неделей ранее (с 11 по 17 июля).