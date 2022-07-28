Луганск, , 14:09 — REGNUM Риск нанесения ударов украинскими боевиками по Углегорской ТЭС в Донецкой Народной Республике сохраняется, в связи с этим восстановить работу предприятия пока невозможно. Об этом 28 июля офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Углегорская ТЭС

Он напомнил, что линия боевого соприкосновения весьма близко, и на данный момент невозможно говорить о каких-то работах на территории Углегорской ТЭС, потому что это небезопасно.

«Действительно, риск нанесения удара по ТЭС существует, и такую практику вооруженные формирования Украины уже применяли неоднократно», — сказал он ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля Углегорская теплоэлектростанция в Светлодарске была освобождена от укронацистов.

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