Архангельск, 28 июля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Архангельскую область поступили девять новых автомобилей «Нива Legend» для медучреждений. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Александр Цыбульский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нива

«Автомобили уже переданы в Вельскую, Верхнетоемскую, Коношскую, Ильинскую, Виноградовскую, Карпогорскую и Коряжемскую больницы. Они нужны для перевозки медицинских работников и пациентов, транспортировки лабораторных анализов», — написал глава региона.

В 2021 году в больницы Архангельской области были направлены 54 новых автомобиля, с начала этого года поставлена уже 21 единица. До конца года для медиков закупят еще 13 автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве нарастили производство лекарств.