Тбилиси, , 14:09 — REGNUM Вопрос лечения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нужно сделать «менее политизированным». Об этом на телеканале «Пирвели» заявил сын политика Эдуард Саакашвили.

Саакашвили Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Важно деполитизировать его вопрос. А для этого, возможно, необходимо пересмотреть его роль в политике», — сказал сын экс-президента.

Он добавил, что в Грузии у него часто спрашивают о здоровье отца. При этом по тону молодой человек понимает, что о Михаиле Саакашвили не думают, как о будущем лидере.

Эдуард добавил, что во время посещений Саакашвили в тюрьме видел, что политик смотрит только украинское телевидение.

Напомним, вскоре после ареста Саакашвили 1 октября 2021 года он и его сторонники начали пытаться доказать, что он в крайне тяжёлом состоянии и может погибнуть. В апреле экс-президент заявил, что страдает анорексией и может умереть со дня на день, если его не выпустят за границу. С мая политик находится в тбилисской клинике и продолжает заявлять о критическом состоянии. При этом Саакашвили неоднократно призывал «свергнуть» власть в Грузии.

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