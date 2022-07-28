Тбилиси, 28 июля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Вопрос лечения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нужно сделать «менее политизированным». Об этом на телеканале «Пирвели» заявил сын политика Эдуард Саакашвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Важно деполитизировать его вопрос. А для этого, возможно, необходимо пересмотреть его роль в политике», — сказал сын экс-президента.

Он добавил, что в Грузии у него часто спрашивают о здоровье отца. При этом по тону молодой человек понимает, что о Михаиле Саакашвили не думают, как о будущем лидере.

Эдуард добавил, что во время посещений Саакашвили в тюрьме видел, что политик смотрит только украинское телевидение.

Напомним, вскоре после ареста Саакашвили 1 октября 2021 года он и его сторонники начали пытаться доказать, что он в крайне тяжёлом состоянии и может погибнуть. В апреле экс-президент заявил, что страдает анорексией и может умереть со дня на день, если его не выпустят за границу. С мая политик находится в тбилисской клинике и продолжает заявлять о критическом состоянии. При этом Саакашвили неоднократно призывал «свергнуть» власть в Грузии.