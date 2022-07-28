Уфа, 28 июля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. День Крещения Руси является не просто праздником, это напоминание, как более тысячи лет назад начала складываться общность народов Древней Руси, сплоченная единой верой, а затем и общим культурным кодом. Об этом 28 июля сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

Виктор Васнецов. Крещение Руси. 1890

«Различные древнерусские племена тогда объединились вокруг князя Владимира и нового мировоззрения, что позволило им сделать мощный цивилизационный скачок — обрести письменность, свод законов, заложить основы государственности. В городах началось возведение храмов, на многие века ставших центром просвещения и культуры», — напомнил премьер-министр Башкирии.

Он отметил, что, отмечая День Крещения Руси, невольно вспоминаешь князя Новгородского и великого князя Киевского Владимира.

«В тот момент он сделал очень сложный и важный шаг, распространив христианские ценности на Руси, дав в будущем общую веру русскому, белорусскому и украинскому народам. Далее мы прошли сложные периоды испытаний, раздробленности и восстановления древнерусской государственности. Центром этих процессов стала Москва, а базисом — наши духовные, человеческие, цивилизационные связи, которые формировались столетиями и восходят к одним истокам. Поэтому так символичен для нас этот день», — заявил премьер-министр Башкирии.

Он отметил, что симбиоз культур и духовного наследия дает России невероятную силу, опыт и мощь.