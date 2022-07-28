Владикавказ, 28 июля 2022, 14:07 — REGNUM В Северной Осетии опровергли информацию о массовой голодовке заключенных в следственном изоляторе Владикавказа. Согласно официальному ответу на появившиеся в СМИ сообщения о том, что заключенные выразили протест таким образом на условия содержания в СИЗО, никакой голодовки никто не объявлял.
Ранее в ряде СМИ и телеграм-каналов было опубликовано сообщение о том, что в СИЗО №1 во Владикавказе 176 заключённых с 22 июля отказались от еды из-за неудовлетворительных условий содержания. Они якобы также направили обращение в Генпрокуратуру и уполномоченному по правам человека.