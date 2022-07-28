Иркутск, 28 июля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Ухудшение ситуации с коронавирусом обсудили на заседании оперштаба Иркутской области, сообщает 28 июля губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

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По его словам, заболеваемость COVID-19 растет по всей стране и область — не исключение.

«Мы не говорим о введении масочного режима в местах общего пользования. Но во время посещения поликлиник и больниц лучше пользоваться средствами индивидуальной защиты. Само собой, для медперсонала на рабочем месте масочный режим никто не отменял. Кроме этого, стоит носить маски людям старшего поколения. Нужно возобновить обработку общественного транспорта, помещений общего пользования», — пояснил глава Приангарья.

Минздраву он поручил провести анализ запасов медикаментов.

«Что касается готовности медицинских учреждений. Сейчас свободных коек в достатке. Есть возможность для увеличения коечного фонда. В ряде больниц идет монтаж кислородных систем, будет ещё больше коек, которые обеспечены кислородом.

Хочу обратиться ко всем. Сейчас есть возможность спокойно и без сложностей пройти вакцинацию или ревакцинацию. Лучше сделать это до подъема заболеваемости. По прогнозам медиков он произойдет через месяц. Поэтому стоит заранее позаботиться», — информирует Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 июля общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 298 179 (+181 за сутки), хотя сутками ранее было +134.

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