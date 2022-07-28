Кронштадт, Санкт-Петербург, 28 июля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Школьники из Мариуполя посетили генеральную репетицию военно-морского парада ко Дню ВМФ в Кронштадте. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM День ВМФ в Кронштадте

На Кронштадтском рейде отдыхающие в оздоровительном лагере «Дружных» школьники из Мариуполя увидели движение колонны кораблей в Финском заливе. Сегодня, 28 июля, там состоялась генеральная репетиция морского парада.

Проход подводной лодки «Магадан», сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» и учебного корабля «Перекоп» 200 детей смогли увидеть по приглашению губернатора Петербурга Александра Беглова. Также школьникам открылся вид на статический показ кораблей.

«Город делает все, чтобы петербургские каникулы школьников и педагогов из Мариуполя были интересными и насыщенными. Мы идем навстречу пожеланиям самих детей, которые хотят как можно больше узнать о России, о Санкт-Петербурге, о наших традициях. Главный военно-морской парад — самое яркое событие празднования Дня ВМФ, один из символов морской славы страны», — подчеркнул Беглов.

По завершении репетиции дети отправились на экскурсии в Никольский морской собор и в музейно-исторический парк «Остров фортов».

Напомним, что школьники прибыли из Мариуполя в лагерь «Дружных» на третью смену. Каждый день для ребят будет тематическим. Они познакомятся со студентами-педагогами и посетят городские достопримечательности.